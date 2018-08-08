Появились подробности о самоубийстве военного в Черниговской области

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины обнародовала информационное сообщение о гибели солдата срочной службы в Учебном центре “Десна”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“7 августа 2018 года около 20:50, во время несения караульной службы на объединенных складах вооружения и военной части обнаружено тело солдата срочной военной службы 1997 г., стрелка роты охраны одной из воинских частей, с огнестрельным ранением головы”, — говорится в сообщении.

В ходе проведения осмотра места происшествия было установлено, что погибший оставил предсмертную записку, в которой указывает о добровольном намерении уйти из жизни.

Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту гибели военнослужащего-срочника по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Досудебное расследование осуществляется следователями СО Козелецкого отдела полиции ГУ НПУ в Черниговской области.

Сейчас по указанному производству проводятся следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств трагического события.

Напомним, 8 августа появилась информация о гибели военного в тренировочном центре “Десна”.

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