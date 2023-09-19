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Звільнення Шуфрича з посади голови парламентського комітету: в Раді зареєстровано проєкт постанови

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з його першим заступником Олександром Корнієнком та заступницею Оленою Кондратюк зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови щодо звільнення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передає УНН з посиланням на сайт парламенту.

Цитата

“Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків”, - йдеться у тексті постанови №10070 зареєстрованій в Раді 19 вересня.

Нагадаємо

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.

Після цього Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави. 

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