Звільнення Шуфрича з посади голови парламентського комітету: в Раді зареєстровано проєкт постанови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з його першим заступником Олександром Корнієнком та заступницею Оленою Кондратюк зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови щодо звільнення народного депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, передає УНН з посиланням на сайт парламенту.
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“Відкликати Шуфрича Нестора Івановича – народного депутата України з посади голови Комітету з питань свободи слова внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків”, - йдеться у тексті постанови №10070 зареєстрованій в Раді 19 вересня.
Нагадаємо
Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого - координація російської агентури в Україні.
Після цього Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.