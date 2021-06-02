ЗСУ дозволили передавати набої до закладів фізкультури і спорту

Деталі

Документ пропонує доповнити Закон України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" частиною третьою такого змісту:

"Порядок передачі дрібнокаліберних патронів калібру 5,6 міліметра, придатних для використання і зберігання, державним і комунальним закладам фізичної культури і спорту, що мають право відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" використовувати спортивну вогнепальну (крім бойової) зброю, визначається Кабінетом Міністрів України".

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування.

Доповнення

Раніше представник уряду у парламенті, нардеп від “Слуги народу” Василь Мокан повідомив, що на сьогодні в Україні є 66 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в яких є відділення кульової стрільби, 19 спортивних шкіл, де є відділення біатлону, загалом в структурі цих шкіл займається більше 4 тис. спортсменів.

Що було раніше

У березні поточного року Верховна Рада України провалила голосування в першому читанні проекту закону № 4335 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”, який серед іншого передбачав легалізацію обігу короткоствольної вогнепальної зброї.



