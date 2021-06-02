ВСУ разрешили передавать патроны в заведения физкультуры и спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3403, которым предусмотрена возможность передачи патронов, подлежащих утилизации, отдельным заведениям физической культуры и спорта. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Документ предлагает дополнить Закон Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" частью третьей следующего содержания:
"Порядок передачи мелкокалиберных патронов калибра 5,6 миллиметра, пригодных для использования и хранения, государственным и коммунальным учреждениям физической культуры и спорта, имеющих право в соответствии с Законом Украины "О физической культуре и спорте" использовать спортивное огнестрельное (кроме боевого) оружие, определяется Кабинетом Министров Украины".
Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Дополнение
Ранее представитель правительства в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что на сегодня в Украине есть 66 детско-юношеских спортивных школ, в которых есть отделения пулевой стрельбы, 19 спортивных школ, где есть отделение биатлона, всего в структуре этих школ занимается более 4 тыс. спортсменов.
Что было раньше
В марте текущего года Верховная Рада Украины провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", который среди прочего предусматривал легализацию обращения короткоствольного огнестрельного оружия.