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ВСУ разрешили передавать патроны в заведения физкультуры и спорта

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3403, которым предусмотрена возможность передачи патронов, подлежащих утилизации, отдельным заведениям физической культуры и спорта. Соответствующее решение поддержали 315 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВСУ разрешили передавать патроны в заведения физкультуры и спорта

Детали

Документ предлагает дополнить Закон Украины "О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины" частью третьей следующего содержания:

"Порядок передачи мелкокалиберных патронов калибра 5,6 миллиметра, пригодных для использования и хранения, государственным и коммунальным учреждениям физической культуры и спорта, имеющих право в соответствии с Законом Украины "О физической культуре и спорте" использовать спортивное огнестрельное (кроме боевого) оружие, определяется Кабинетом Министров Украины".

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Дополнение

Ранее представитель правительства в парламенте, нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан сообщил, что на сегодня в Украине есть 66 детско-юношеских спортивных школ, в которых есть отделения пулевой стрельбы, 19 спортивных школ, где есть отделение биатлона, всего в структуре этих школ занимается более 4 тыс. спортсменов.

Что было раньше

В марте текущего года Верховная Рада Украины провалила голосование в первом чтении проекта закона № 4335 "Об обращении гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", который среди прочего предусматривал легализацию обращения короткоствольного огнестрельного оружия.

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