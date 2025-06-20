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Золото прямує до першого тижневого падіння в ціні за три тижні: у чому причина

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

Ціни на золото знизилися на 0,5%, прямуючи до першого тижневого падіння за три тижні. Послаблення геополітичної напруги на Близькому Сході зменшило попит на актив-притулок, а попередження ФРС про інфляцію підвищило ймовірність меншого зниження ставок.

Золото прямує до першого тижневого падіння в ціні за три тижні: у чому причина

Золото прямує до першого падіння в ціні у тижневому вимірі за три тижні, на тлі того, як невелике послаблення геополітичної напруги на Близькому Сході послабило попит на актив-притулок, а попередження Федеральної резервної системи США про інфляцію підвищило ймовірність меншого зниження ставок, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зливки впали в ціні на 0,5% до рівня близько $3353 за унцію у п'ятницю і знизилися більш як на 2% за тиждень.

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про приєднання до атак Ізраїлю на Іран протягом двох тижнів, повідомила його прессекретар, що зменшило побоювання з приводу неминучих дій, які можуть загострити воєнні дії, поставити під загрозу потоки енергоносіїв та стимулювати інфляцію.

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Ослаблення напруженості відбулося після того, як голова ФРС Джером Павелл раніше на тижні окреслив ризики інфляції через наслідки митного порядку денного Трампа. Це може ускладнити завдання центральному банку щодо зниження вартості запозичень, що негативно позначиться на золоті - активі, який не приносить відсотки та краще працює в умовах низьких ставок.

Дорогоцінний метал все ще показував зростання більш ніж на чверть цього року і залишається не набагато нижчим за рекорд у трохи вище 3500 доларів, встановлений у квітні.

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Однак цього тижня з'явилися деякі ознаки того, що інвестори віддають перевагу платині як активу-притулку з огляду на високі рівні цін на злитків.

Спотове золото впало в ціні на 0,5% до 3353,59 доларів за унцію о 10:51 ранку в Сінгапурі. Індекс спотового долара Bloomberg знизився на 0,1%. Срібло та платина подешевшали, тоді як паладій практично не змінився в ціні.

Доповнення

Основні банки Волл-стріт розійшлися у думках щодо того, чи зможе золото продовжити своє рекордне зростання. Goldman Sachs Group Inc. підтвердила прогноз у 4000 доларів за унцію до наступного року, тоді як Citigroup Inc. заявила, що очікує падіння цін нижче 3000 доларів у 2026 році.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Джером Пауелл
Федеральна резервна система
Ізраїль
Bloomberg
Дональд Трамп
Сінгапур
Сполучені Штати Америки
Іран
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