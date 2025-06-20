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Золото направляется к первому недельному падению в цене за три недели: в чем причина

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Цены на золото снизились на 0,5%, направляясь к первому недельному падению за три недели. Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке снизило спрос на актив-убежище, а предупреждение ФРС об инфляции повысило вероятность меньшего снижения ставок.

Золото направляется к первому недельному падению в цене за три недели: в чем причина

Золото направляется к первому недельному падению за три недели на фоне небольшого ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что снизило спрос на убежище, а предупреждения Федеральной резервной системы США об инфляции повысили вероятность меньшего снижения ставок, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Слитки упали в цене на 0,5% до уровня около $3353 за унцию в пятницу и снизились более чем на 2% за неделю.

Президент США Дональд Трамп примет решение о присоединении к атакам Израиля на Иран в течение двух недель, сообщила его пресс-секретарь, что уменьшило опасения по поводу неизбежных действий, которые могут обострить военные действия, поставить под угрозу потоки энергоносителей и стимулировать инфляцию.

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Ослабление напряженности произошло после того, как глава ФРС Джером Пауэлл ранее на неделе обозначил риски инфляции из-за последствий тарифной повестки дня Трампа. Это может усложнить задачу центральному банку по снижению стоимости заимствований, что негативно скажется на золоте - активе, который не приносит проценты и лучше работает в условиях низких ставок.

Драгоценный металл все еще показывал рост более чем на четверть в этом году и остается ненамного ниже рекорда в чуть выше 3500 долларов, установленного в апреле.

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Однако на этой неделе появились некоторые признаки того, что инвесторы предпочитают платину как актив-убежище, учитывая высокие уровни цен на слитки.

Спотовое золото упало в цене на 0,5% до 3353,59 долларов за унцию в 10:51 утра по сингапурскому времени. Индекс спотового доллара Bloomberg снизился на 0,1%. Серебро и платина подешевели, тогда как палладий практически не изменился в цене.

Дополнение

Крупные банки Уолл-стрит разошлись во мнениях относительно того, сможет ли золото продолжить свой рекордный рост. Goldman Sachs Group Inc. подтвердила прогноз в 4000 долларов за унцию к следующему году, тогда как Citigroup Inc. заявила, что ожидает падения цен ниже 3000 долларов в 2026 году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираФинансы
Джером Пауэлл
Федеральная резервная система
Израиль
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Сингапур
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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