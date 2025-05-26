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Золото подешевшало після відстрочки мит Трампа на товари з ЄС - Reuters

Київ • УНН

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Ціни на золото знизилися після того, як Трамп відклав запровадження 50% мит на європейські товари. Інтерес до золота, як до безпечного активу, зменшився.

Золото подешевшало після відстрочки мит Трампа на товари з ЄС - Reuters

Ціни на золото знизилися після рішення президента США Дональда Трампа відкласти запровадження 50% мит на європейські товари. Це зменшило попит на дорогоцінний метал як безпечний актив, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

26 травня ціни на золото знизилися, оскільки президент США Дональд Трамп відклав запровадження мит у 50% на товари з Європейського Союзу, що знизило інтерес до дорогоцінного металу як до безпечного активу, зазначає видання.

Як повідомляється, спотова ціна на золото опустилася на 0,8%, до 3 329,78 долара за унцію. Ф’ючерси на золото в США втратили 1,1%, зупинившись на позначці 3 329,20 долара.

Інші дорогоцінні метали також подешевшали: спотове срібло впало на 0,5%, до $33,31 за унцію, платина — на 0,8%, до $1086,2, а паладій — на 0,7%, до $985,51.

Через державні свята у США та Великій Британії в понеділок ринки були закриті.

"Я б назвав це днем діапазонної торгівлі. З огляду на День пам’яті в США, активність сьогодні, ймовірно, буде низькою", — сказав Джованні Стауново, аналітик UBS, коментуючи незначне падіння після рішення Трампа перенести запровадження мит на товари ЄС.

Прогнози щодо цін на золото

Минулого тижня золото продемонструвало найкращу динаміку за останні шість років. Це сталося після того, як Трамп знову пригрозив тарифами на товари з ЄС і заявив про можливий 25% тариф на будь-які iPhone від Apple, які продаються в США, але виробляються за межами країни. Водночас індекс долара опустився майже до місячного мінімуму.

"Ми все ще очікуємо зростання цін протягом наступних місяців. Ймовірно, золото знову протестує рівень $3500 за унцію", — зазначив Стауново.

У неділю Citi підвищив прогнозну ціну на золото на найближчі три місяці з $3150 до $3500 за унцію, пояснюючи це тарифною політикою США, геополітичними ризиками та занепокоєннями щодо американського бюджету. Банк очікує, що золото консолідуватиметься у діапазоні від $3100 до $3500 за унцію.

Додамо

Водночас за даними Департаменту перепису населення та статистики Гонконгу, у квітні чистий імпорт золота до Китаю через Гонконг більш ніж удвічі перевищив березневий показник і став найвищим з березня 2024 року.

Нагадаємо

Президент США Трамп відтермінував запровадження 50% тарифу на торгівлю з ЄС до 9 липня 2025 року на прохання Урсули фон дер Ляєн. Переговори між ЄС та США мають розпочатися найближчим часом.

Сама президентка Єврокомісії написала, що в неї відбулася гарна розмова з президентом США, при цьому ЄС та США "мають найбільш вагомі та тісні торговельні відносини у світі".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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