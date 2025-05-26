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Золото подешевело после отсрочки пошлин Трампа на товары из ЕС - Reuters

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Цены на золото снизились после того, как Трамп отложил введение 50% пошлин на европейские товары. Интерес к золоту, как к безопасному активу, уменьшился.

Золото подешевело после отсрочки пошлин Трампа на товары из ЕС - Reuters

Цены на золото снизились после решения президента США Дональда Трампа отложить введение 50% пошлин на европейские товары. Это уменьшило спрос на драгоценный металл как безопасный актив, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

26 мая цены на золото снизились, поскольку президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин в 50% на товары из Европейского Союза, что снизило интерес к драгоценному металлу как к безопасному активу, отмечает издание.

Как сообщается, спотовая цена на золото опустилась на 0,8%, до 3 329,78 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США потеряли 1,1%, остановившись на отметке 3 329,20 доллара.

Другие драгоценные металлы также подешевели: спотовое серебро упало на 0,5%, до $33,31 за унцию, платина — на 0,8%, до $1086,2, а палладий — на 0,7%, до $985,51.

Из-за государственных праздников в США и Великобритании в понедельник рынки были закрыты.

"Я бы назвал это днем ​​диапазонной торговли. Учитывая День памяти в США, активность сегодня, вероятно, будет низкой", - сказал Джованни Стауново, аналитик UBS, комментируя незначительное падение после решения Трампа перенести введение пошлин на товары ЕС.

Прогнозы по ценам на золото

На прошлой неделе золото продемонстрировало лучшую динамику за последние шесть лет. Это произошло после того, как Трамп снова пригрозил тарифами на товары из ЕС и заявил о возможном 25% тарифе на любые iPhone от Apple, которые продаются в США, но производятся за пределами страны. В то же время индекс доллара опустился почти до месячного минимума.

"Мы все еще ожидаем роста цен в течение следующих месяцев. Вероятно, золото снова протестирует уровень $3500 за унцию", - отметил Стауново.

В воскресенье Citi повысил прогнозную цену на золото на ближайшие три месяца с $3150 до $3500 за унцию, объясняя это тарифной политикой США, геополитическими рисками и беспокойствами по поводу американского бюджета. Банк ожидает, что золото будет консолидироваться в диапазоне от $3100 до $3500 за унцию.

Добавим

В то же время, по данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, в апреле чистый импорт золота в Китай через Гонконг более чем вдвое превысил мартовский показатель и стал самым высоким с марта 2024 года.

Напомним

Президент США Трамп отсрочил введение 50% тарифа на торговлю с ЕС до 9 июля 2025 года по просьбе Урсулы фон дер Ляйен. Переговоры между ЕС и США должны начаться в ближайшее время.

Сама президент Еврокомиссии написала, что у нее состоялся хороший разговор с президентом США, при этом у ЕС и США "самые весомые и тесные торговые отношения в мире".

Алена Уткина

Алена Уткина

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Гонконг
Китай
Соединенные Штаты
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