Зниклий біля берегів Африки танкер з грузинськими моряками знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Зникле біля берегів Габона судно з грузинськими моряками знайшли, танкер завели в порт Овендо. Про це повідомляє Грузія Онлайн, передає УНН.
За інформацією регіонального центру морської безпеки Центральної Африки, судно, що зникло біля берегів Габона, знайдено.
Танкер з 7 тис. тоннами палива на борту виявили американські супутники, він заведений в порт Овендо. На кораблі перебувало 17 громадян Грузії і два громадянина Росії.
Нагадаємо, 18 серпня Міністерство закордонних справ Грузії повідомило про те, що пропав корабель під панамським прапором корабель, на якому перебувають 17 грузинських моряків. За даними відомства, зв'язок з судном Pantelena IMO 9321469, що перевозить нафту, був втрачений 14 серпня. Востаннє контакт був зафіксований біля західного узбережжя Африки, в Гвінейській затоці.