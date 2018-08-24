Пропавший у берегов Африки танкер с грузинскими моряками найден

По информации регионального центра морской безопасности Центральной Африки, пропавшее у берегов Габона судно найдено.

Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники, он заведен в порт Овендо. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.

Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел Грузии сообщило о том, что пропал корабль под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.