Пропавший у берегов Африки танкер с грузинскими моряками найден
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Пропавшее у берегов Габона судно с грузинскими моряками нашли, танкер завели в порт Овендо. Об этом сообщает Грузия Онлайн, передает УНН.
По информации регионального центра морской безопасности Центральной Африки, пропавшее у берегов Габона судно найдено.
Танкер с 7 тыс. тоннами топлива на борту обнаружили американские спутники, он заведен в порт Овендо. На корабле находились 17 граждан Грузии и два гражданина России.
Напомним, 18 августа Министерство иностранных дел Грузии сообщило о том, что пропал корабль под панамским флагом корабль, на котором находятся 17 грузинских моряков. По данным ведомства, связь с судном Pantelena IMO 9321469, перевозящим нефть, была потеряна 14 августа. Последний раз контакт был зафиксирован у западного побережья Африки, в Гвинейском заливе.