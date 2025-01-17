Зміцнення енергетичної безпеки та посилення підтримки: ухвалено комюніке між Україною та країнами Південно-Східної Європи

Ухвалено спільне комюніке Міністерської зустрічі України та країн Південно-Східної Європи, згідно з яким учасники продовжать тісно співпрацювати над зміцненням енергетичної безпеки та закликають міжнародну спільноту припинити підтримку росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС.

У Києві відбулася перша міністерська зустріч у форматі Україна – Південно-Східна Європа.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у столиці колег з Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії.

"Це дуже важлива міністерства зустріч, яка розвиває формат Україна-Південно-Східна Європа, втілює домовленості наших лідерів, поглиблює співробітництво між нашими державами заради безпеки, миру та справедливості в Європі", — заявив Сибіга.

Дипломати обговорили ключові питання посилення регіональної співпраці, підтримки України у протидії російській агресії, спільне просування вперед на шляху європейської інтеграції.

За результатами зустрічі міністри ухвалили спільне комюніке, яке підкреслює беззастережну підтримку територіальної цілісності України та її оборонного потенціалу, необхідність відновлення справедливого і тривалого миру, а також принцип "нічого про Україну без України".

Документ також закликає міжнародну спільноту припинити підтримку росії, засуджує спроби анексії українських територій, підтверджує взаємодопомогу держав-кандидатів у процесі євроінтеграції та наголошує на важливості гарантій безпеки для України, включаючи її майбутнє членство в НАТО.

Зокрема в комюніке зазначається:

"Ми погоджуємося, що стала диверсифікація джерел постачання енергії життєво важлива для економічної безпеки країн Південно-Східної Європи. Ми продовжимо тісно співпрацювати над зміцненням енергетичної безпеки, розвитком взаємозв'язків та підвищенням безпеки постачання енергії в регіоні. Ми висловлюємо солідарність та підкреслюємо роль приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України", - йдеться в комюніке.

Також сторони домовилися про подальшу співпрацю на шляху до інтеграції України та країн Західних Балкан у Європейський Союз. Держави-члени ЄС підтвердили готовність ділитися досвідом європейської інтеграції та підтримувати держави-кандидати, зокрема Україну.

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