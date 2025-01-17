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Укрепление энергетической безопасности и усиление поддержки: принято коммюнике между Украиной и странами Юго-Восточной Европы

Укрепление энергетической безопасности и усиление поддержки: принято коммюнике между Украиной и странами Юго-Восточной Европы

Киев  •  УНН

 • 3955 просмотра

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В Киеве состоялась первая министерская встреча Украина-Юго-Восточная Европа, где приняли совместное коммюнике. Документ подтверждает поддержку Украины и призывает к укреплению энергетической безопасности региона.

Принято совместное коммюнике Министерской встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы, согласно которому участники продолжат тесно сотрудничать над укреплением энергетической безопасности и призывают международное сообщество прекратить поддержку россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

В Киеве состоялась первая министерская встреча в формате Украина - Юго-Восточная Европа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил в столице коллег из Албании, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии, Румынии, Словении, Турции, Хорватии и Черногории.

"Это очень важная министерства встреча, которая развивает формат Украина-Юго-Восточная Европа, воплощает договоренности наших лидеров, углубляет сотрудничество между нашими государствами ради безопасности, мира и справедливости в Европе", - заявил Сибига.

Дипломаты обсудили ключевые вопросы усиления регионального сотрудничества, поддержки Украины в противодействии российской агрессии, совместное продвижение вперед на пути европейской интеграции.

По результатам встречи министры приняли совместное коммюнике, которое подчеркивает безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и ее оборонного потенциала, необходимость восстановления справедливого и прочного мира, а также принцип "ничего об Украине без Украины".

Документ также призывает международное сообщество прекратить поддержку России, осуждает попытки аннексии украинских территорий, подтверждает взаимопомощь государств-кандидатов в процессе евроинтеграции и подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины, включая ее будущее членство в НАТО.

В частности в коммюнике отмечается:

"Мы согласны, что постоянная диверсификация источников поставок энергии жизненно важна для экономической безопасности стран Юго-Восточной Европы. Мы продолжим тесно сотрудничать над укреплением энергетической безопасности, развитием взаимосвязей и повышением безопасности поставок энергии в регионе. Мы выражаем солидарность и подчеркиваем роль частного сектора в восстановлении энергетического сектора Украины", - говорится в коммюнике.

Также стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве на пути к интеграции Украины и стран Западных Балкан в Европейский Союз. Государства-члены ЕС подтвердили готовность делиться опытом европейской интеграции и поддерживать государства-кандидаты, в частности Украину.

Польша готова увеличить продажи электроэнергии в Украину в случае остановки поставок от Словакии07.01.25, 12:13 • 25001 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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