ЗМІ: у фінансовому районі Торонто пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Гучний вибух стався у фінансовому районі Торонто в Канаді, сильне задимлення викликало порушення в русі автомобілів і метрополітену, передає УНН з посиланням на Reuters.
Вибух стався в районі, де розташовані офіси п’яти головних банків Торонто.
За даними пожежників, загорілися підземні трансформатори. Причина загоряння встановлюється.
За даними поліції, інцидент не пов’язаний з тероризмом.
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.