Зловмисника, який стріляв у миколаївських поліцейських, відправили за ґрати

“Досудовим розслідування, яке проводилось слідчими Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що зранку 19 серпня 2016 року, в м.Миколаєві поблизу будинку № 17 по вул.Спортивній, мешканець с.Сливине Миколаївського району, знаходячись у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відкрив вогонь по співробітниках патрульної поліції, які забезпечували громадський порядок, поранивши одного з них в стегно. Окрім того, коли патрульні спробували затримати його, він кинув бойову гранату Ф-1 в їх бік, яка на щастя не вибухнула”, — зазначили в прокуратурі.

З урахуванням зібраних під час розслідування доказів дії зловмисника кваліфіковано за ч.1 ст.263, ст.348, ч.2 ст.15, п.п.1, 5, 13 ч.2 ст.115 КК України (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, замаху на вбивство двох і більше працівників правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків та закінчений замах на їх умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) і суд виніс йому вирок у вигляді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд продовжив йому арешт.