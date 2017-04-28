Злоумышленника, стрелявшего в николаевских полицейских, отправили за решетку

“Досудебным расследованием, которое проводилось следователями Главного управления Национальной полиции в области, установлено, что утром 19 августа 2016, в Николаеве возле дома № 17 по ул.Спортивная, житель с.Сливино Николаевского района, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, открыл огонь по сотрудникам патрульной полиции, обеспечивающим общественный порядок, ранив одного из них в бедро. Кроме того, когда патрульные попытались задержать его, он бросил боевую гранату Ф-1 в их сторону, которая к счастью не взорвалась”, — отметили в прокуратуре.

С учетом собранных в ходе расследования доказательств, действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст.263, ст.348, ч.2 ст.15, п.п.1, 5, 13 ч.2 ст.115 УК Украины (ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения, покушении на убийство двух и более работников правоохранительных органов, в связи с исполнением ими служебных обязанностей и законченное покушение на их умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, лицом, ранее совершившим умышленное убийство) и суд вынес ему приговор в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, 14 декабря 2016 суд продлил ему арест.