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"Злочин та покарання": за кібератаку на завод Tesla росіянин може потрапити до в'язниці

"Злочин та покарання": за кібератаку на завод Tesla росіянин може потрапити до в'язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Громадянин Росії Єгор Крючков на суді в США визнав себе винним в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla в штаті Невада. Про це пише УНН з посиланням на Мін'юст США.

Деталі

Росіянин "визнав провину по одному пункту звинувачення - в умисному нанесенні шкоди захищеному комп'ютеру; планується, що вирок буде винесено 10 травня", - йдеться в повідомлення Мін'юсту.

Влітку 2020 року 27-річний Єгор Крючков зі спільниками намагався підкупити співробітника компанії за 1 млн доларів, щоб той встановив шкідливе програмне забезпечення. Воно повинно було надати зловмисникові доступ до системи, щоб потім, погрожуючи публікацією даних, вимагати у компанії гроші.

22 серпня Крючкова затримали в Лос-Анджелесі. На засіданні суду в кінці минулого року він стверджував, що не винен.

Після визнання провини, Крючкову загрожує від 4 до 10 місяців ув‘язнення, а також зобов‘язання виплатити більше 14 000 доларів відшкодування збитків компанії.

"Злочин та покарання", - прокоментував новину Ілон Маск у Twitter.

Преступленіе и наказаніе

— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021

Додамо

Виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск заявив, що його компанія буде закрита, якщо її машини будуть використовуватися для шпигунства.

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