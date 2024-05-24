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"Жовтий" рівень небезпечності: українців попередили про грози зі шквалами

"Жовтий" рівень небезпечності: українців попередили про грози зі шквалами

Київ • УНН

 • 12844 перегляди

Грози зі шквалами 15-20 м/с очікуються в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях України до кінця доби, повідомляє Український гідрометцентр.

Українців попередили про грози зі шквалами у більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях до кінця доби, повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. До кінця доби 24 травня в більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - повідомили в Укргідрометцентрі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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