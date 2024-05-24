"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о грозах со шквалами

Украинцев предупредили о грозах с шквалами в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях до конца суток, сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. До конца суток 24 мая в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - сообщили в Укргидрометцентре.

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