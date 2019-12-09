Житель Запоріжжя отримав довічне ув'язнення за вбивство 5-річної дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Житель Токмацького району Запорізької області, який наніс 5-річній дитині більше 30 травм несумісних з життям, отримав довічне ув’язнення за жорстоке вбивство. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
"Запорізьким апеляційним судом підтримано позицію прокуратури щодо призначення довічного позбавлення волі вбивці малолітньої дівчинки 5 років", - сказано у повідомленні.
Так, 2 жовтня 2017 року, 41-річний мешканець Токмацького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння скоїв умисне вбивство малолітньої дівчинки 5 років з особливою жорстокістю. Знаходячись у будинку, де мешкала сім’я, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння вчинив чисельні насильницькі дії відносно дівчинки, наніс множинні ушкодження голови та обличчя, травми грудної клітини та тулубу, переломи, більше 30 травм несумісних із життям, що спричинило смерть дитини на місці злочину.
"Вироком Токмацького районного суду Запорізької області від 30.10.2018 визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого п.п. 2,4 ч.2 ст.115 КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Не погоджуючись з даним покаранням, захисником обвинуваченого направлено апеляційну скаргу на вирок Токмацького районного суду до Запорізького апеляційного суду. Запорізьким апеляційним судом підтримано позицію Токмацької місцевої прокуратури щодо призначення Кулішу найсуворішого покарання, передбаченого кримінальним законом", - повідомили в прокуратурі.
За даними прокуратури, вирок Токмацького районного суду Запорізької області від 30 жовтня 2018 року відносно обвинуваченого за п.п. 2,4 ч.2 ст.115 КК України, яким останнього визнано винним у вчиненні умисного вбивства малолітньої дитини та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, залишено без змін.
Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо матері, яка вбила новонароджену дитину.