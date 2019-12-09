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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Житель Запорожской области получил пожизненное заключение за убийство 5-летнего ребенка

Житель Запорожской области получил пожизненное заключение за убийство 5-летнего ребенка

Киев  •  УНН

 • 11820 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Житель Токмакского района Запорожской области, который нанес 5-летнему ребенку более 30 травм несовместимых с жизнью, получил пожизненное заключение за жестокое убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"Запорожским апелляционным судом поддержана позиция прокуратуры о назначении пожизненного лишения свободы убийцы малолетней девочки 5 лет", - говорится в сообщении.

Так, 2 октября 2017 года, 41-летний житель Токмакского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил умышленное убийство малолетней девочки 5 лет с особой жестокостью. Находясь в доме, где жила семья, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения совершил многочисленные насильственные действия в отношении девочки, нанес множественные повреждения головы и лица, травмы грудной клетки и туловища, переломы, более 30 травм несовместимых с жизнью, повлекшее смерть ребенка на месте преступления.

"Приговором Токмакского районного суда Запорожской области от 30.10.2018 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2,4 ч.2 ст.115 УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Не соглашаясь с данным наказанием, защитником обвиняемого направлена апелляционная жалоба на приговор Токмакского районного суда в Запорожский апелляционный суд. Запорожским апелляционным судом поддержана позиция Токмакского местной прокуратуры о назначении самого сурового наказания, предусмотренного уголовным законом", - сообщили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, приговор Токмакского районного суда Запорожской области от 30 октября 2018 года относительно обвиняемого по п.п. 2,4 ч.2 ст.115 УК Украины, которым последний признан виновным в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, оставлен без изменений.

Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении матери, которая убила новорожденного ребенка.

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