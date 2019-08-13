Житель Одещини встановив рекорд за кількістю судимостей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Житель села Мирони Одеської області встановив рекорд за кількістю судимостей: за останніх 46 років був засуджений 21 раз, і 2/3 частини свого життя він відсидів у в’язниці. Про це повідомив пресцентр Судової влади, передає УНН.
"Мешканець села Мирони Балтського району Одеської області за останніх 46 років був засуджений 21 раз. Кожним із вироків йому було призначено реальну міру покарання, і 2/3 частини свого життя він відсидів у в’язниці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останній вирок зловмиснику-рекордсмену ухвалив Балтський районний суд Одеської області 9 серпня 2019 року, визнавши його винним у крадіжці грошей з автомобіля та у носінні незаконної вогнепальної зброї, а саме обріза мисливської рушниці, та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, У Києві до 14 років позбавлення волі засуджено рецидивіста за розбій і вбивство.