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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 105627 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134218 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129329 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129930 просмотра

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Житель Одесской области установил рекорд по количеству судимостей

Житель Одесской области установил рекорд по количеству судимостей

Киев  •  УНН

 • 10589 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Житель села Мироны Одесской области установил рекорд по количеству судимостей: за последние 46 лет был осужден 21 раз, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме. Об этом сообщил пресс-центр Судебной власти, передает УНН.

"Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия, а именно обреза охотничьего ружья, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве до 14 лет лишения свободы осужден рецидивист за разбой и убийство.

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