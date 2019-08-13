Житель Одесской области установил рекорд по количеству судимостей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Житель села Мироны Одесской области установил рекорд по количеству судимостей: за последние 46 лет был осужден 21 раз, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме. Об этом сообщил пресс-центр Судебной власти, передает УНН.
"Житель села Мироны Балтского района Одесской области за последние 46 лет был осужден 21 раз. Каждым из приговоров ему была назначена реальная мера наказания, и 2/3 части своей жизни он отсидел в тюрьме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последний приговор злоумышленнику-рекордсмену вынес Балтский районный суд Одесской области 9 августа 2019 года, признав его виновным в краже денег из автомобиля и в ношении незаконного огнестрельного оружия, а именно обреза охотничьего ружья, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве до 14 лет лишения свободы осужден рецидивист за разбой и убийство.