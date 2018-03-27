Жінка кинулась під потяг на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У вівторок, 27 березня, працівники Національної поліції на Харківщині затримали поїзд № 138 Хмельницький – Лисичанськ після того, як на колії кинулась жінка. Про це повідомили у прес-центрі ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.
“Сьогодні, 27 березня, о 06:14 на станції Водяна на Харківщині машиніст поїзда № 138 Хмельницький — Лисичанськ побачив, що жінка наближається до колії та не реагує на звукові сигнали, і застосував екстрене гальмування. Однак, на жаль, травмування жінки уникнути не вдалося. Швидка допомога, яка прибула на виклик о 07:02, констатувала смерть жінки”, — йдеться в повідомленні.
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Для проведення оперативних слідчих дій поїзд № 138 було затримано поліцією. Затримка потяга склала понад 3 години.
За попередньою інформацією, жінка 1958 року народження вчинила самогубство, кинувшись під локомотив поїзда, йдеться в повідомленні. Розслідування випадку Нацполіцією триває. ПАТ “Укрзалізниця” також проводить службове розслідування.