Подорож навколо Землі: випустили відеоролик до 20-річчя першого модуля МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Астронавти, що працюють на борту Міжнародної космічної станції, зробили приголомшливі кадри нашої планети. Відео опублікувало Європейське космічне агентство, використовуючи зображення, зняті командиром екіпажу космічної станції Александром Герстом, передає УНН.
Відео складається з 21 375 зображень і охоплює землю всього за 15 хвилин. Огляд прискорений приблизно у 12,5 разів у порівнянні з реальними орбітальними темпами космічної станції.
"Всього за 15 хвилин цей відеоролик перенесе вас з Тунісу через Пекін і через Австралію", - написано в описі до відео.
Протягом 15 хвилин на відео видніються обидві півкулі, а на карті у правому кутку екрану можна побачити місце розташування космічної станції у момент зйомки.
Нагадаємо, у червні цього року нова міжнародна місія стартувала на МКС.