Путешествие вокруг Земли: выпустили видеоролик к 20-летию первого модуля МКС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104755 просмотра

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8 марта, 10:25 • 110362 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 147190 просмотра

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7 марта, 17:42 • 142471 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135493 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Астронавты, работающие на борту Международной космической станции, сделали потрясающие кадры нашей планеты. Видео опубликовало Европейское космическое агентство, используя изображения, снятые командиром экипажа космической станции Александром Герстом, передает УНН.

Видео состоит из 21 375 изображений и охватывает землю всего за 15 минут. Обзор ускорен примерно в 12,5 раз по сравнению с реальными орбитальными темпами космической станции.

"Всего за 15 минут этот видеоролик перенесет вас из Туниса через Пекин и через Австралию", - написано в описании к видео.

На протяжении 15 минут на видео виднеются оба полушария, а на карте в правом углу экрана можно увидеть местоположение космической станции в момент съемки.

Напомним, в июне этого года новая международная миссия стартовала на МКС.

Украинские Национальные Новости

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