Путешествие вокруг Земли: выпустили видеоролик к 20-летию первого модуля МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Астронавты, работающие на борту Международной космической станции, сделали потрясающие кадры нашей планеты. Видео опубликовало Европейское космическое агентство, используя изображения, снятые командиром экипажа космической станции Александром Герстом, передает УНН.
Видео состоит из 21 375 изображений и охватывает землю всего за 15 минут. Обзор ускорен примерно в 12,5 раз по сравнению с реальными орбитальными темпами космической станции.
"Всего за 15 минут этот видеоролик перенесет вас из Туниса через Пекин и через Австралию", - написано в описании к видео.
На протяжении 15 минут на видео виднеются оба полушария, а на карте в правом углу экрана можно увидеть местоположение космической станции в момент съемки.
Напомним, в июне этого года новая международная миссия стартовала на МКС.