Зеленський: США допомогли путіну вийти з багатолітньої ізоляції

Америка допомогла російському диктатору володимиру путіну вийти з багатолітньої ізоляції. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив, - це їх право. Хоча я вважаю, що США допомогли путіну вийти з багатолітньої ізоляції. Ніхто не роздратований, ми до всього готові", - сказав Зеленський.

Окрім того, він заявив, що від США не чує про збільшення Patriot для України.

"На мої запитання щодо збільшення Patriot я відповіді не чую, не почув від США, хоча я його постійно підіймаю…" - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія дуже добре себе показала під час переговорів з представниками Америки в Саудівській Аравії.