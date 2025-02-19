Зеленский: США помогли путину выйти из многолетней изоляции
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что США способствовали выходу Путина из международной изоляции из-за переговоров в Саудовской Аравии. Также он отметил, что не получает ответа от США относительно увеличения Patriot для Украины.
Америка помогла российскому диктатору владимиру путину выйти из многолетней изоляции. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.
Детали
"То, что они обсуждают в Саудовской Аравии свои двусторонние вопросы, я говорил, - это их право. Хотя я считаю, что США помогли путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен, мы ко всему готовы", - сказал Зеленский.
Кроме того, он заявил, что от США не слышит об увеличении Patriot для Украины.
"На мои вопросы по увеличению Patriot я ответа не слышу, не услышал от США, хотя я его постоянно поднимаю..." - заявил Зеленский.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия очень хорошо себя показала во время переговоров с представителями Америки в Саудовской Аравии.