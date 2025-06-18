Зеленський обговорив із президентом групи Світового банку збитки України від ударів рф та проєкти відбудови

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний сайт і Telegram-канал Зеленського.

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Володимир Зеленський поінформував про те, що впродовж останнього часу Росія завдає ударів по цивільних українських обʼєктах із застосуванням сотень ракет і дронів. Обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, саме тому так важливо збільшувати підтримку України.

Зустрівся та обговорив із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою подальшу допомогу в підрахунку завданих Україні збитків та підготовку відповідних звітів. Розповів, що обстріли з боку РФ стають іще жорстокішими, тому так важливо збільшувати зусилля для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України - йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Глава держави відзначив надану Світовим банком фінансову допомогу та взаємодію з інвесторами, що відіграє важливу роль у підтримці економічної стабільності України.

Володимир Зеленський та Аджай Банга обговорили подальшу допомогу з боку Світового банку в підрахунку завданих Україні збитків та реінтеграції українських воїнів.

Окрему увагу приділили розвитку енергетичного сектору та проєктам відбудови України - зазначив Президент України.

Крім того, ішлося про підтримку з боку Світового банку в роботі з донорами. Глава держави зазначив, що розраховує на збільшення зусиль для об’єднання глобальних ресурсів на підтримку України.

"Дякую пану президенту та всій групі Світового банку за надану фінансову допомогу. Це дуже важливо для економічної стабільності України в боротьбі з російською агресією", - додав Володимир Зеленський.

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