Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка убытки Украины от ударов рф и проекты восстановления

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 16:49 • 23616 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 165980 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 180494 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 170588 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 185073 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 170690 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 136369 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 109111 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 180710 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83678 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.3м/с
74%
750мм
Популярные новости
США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции17 июня, 17:00 • 4370 просмотра
В Иране наблюдаются массовые сбои в работе интернета, причины неизвестны - СМИ17 июня, 17:16 • 4114 просмотра
В Житомире мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой17 июня, 17:29 • 5574 просмотра
В Тегеране раздаются взрывы: в Израиле заявляют о вылете 60 истребителей для широкой волны ударов17 июня, 18:30 • 25403 просмотра
МИД организовало визит иностранных дипломатов в разбитую после удара рф 17 июня многоэтажку в Киеве17 июня, 18:42 • 4920 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 73099 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 302116 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 337233 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 348175 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 418206 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 45097 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 107862 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 121071 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 181471 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186057 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка убытки Украины от ударов рф и проекты восстановления

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Владимир Зеленский обсудил с Аджаем Бангой помощь в подсчете убытков Украины от российских ударов и реинтеграцию воинов. Также уделили внимание развитию энергетики.

Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка убытки Украины от ударов рф и проекты восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт и Telegram-канал Зеленского.

Детали

Владимир Зеленский проинформировал о том, что в последнее время Россия наносит удары по гражданским украинским объектам с применением сотен ракет и дронов. Обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, именно поэтому так важно увеличивать поддержку Украины.

Встретился и обсудил с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой дальнейшую помощь в подсчете нанесенных Украине убытков и подготовке соответствующих отчетов. Рассказал, что обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, поэтому так важно увеличивать усилия для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины

- говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Глава государства отметил оказанную Всемирным банком финансовую помощь и взаимодействие с инвесторами, что играет важную роль в поддержании экономической стабильности Украины. 

Владимир Зеленский и Аджай Банга обсудили дальнейшую помощь со стороны Всемирного банка в подсчете нанесенных Украине убытков и реинтеграции украинских воинов.

Особое внимание уделили развитию энергетического сектора и проектам восстановления Украины

- отметил Президент Украины.

Кроме того, речь шла о поддержке со стороны Всемирного банка в работе с донорами. Глава государства отметил, что рассчитывает на увеличение усилий для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины.

"Спасибо господину президенту и всей группе Всемирного банка за оказанную финансовую помощь. Это очень важно для экономической стабильности Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте для координации накануне саммита НАТО. Обсудили потребности украинских воинов, особенно в системах ПВО.

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Британию за поддержку в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.  

Владимир Зеленский встретился с Шигеру Ишибой, поблагодарив за поддержку и обсудив сотрудничество в оборонной индустрии. Япония уже предоставила Украине помощь на более чем 12 млрд долларов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
НАТО
Канада
Великобритания
Япония
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9