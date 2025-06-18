Зеленский обсудил с президентом группы Всемирного банка убытки Украины от ударов рф и проекты восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный сайт и Telegram-канал Зеленского.

Детали

Владимир Зеленский проинформировал о том, что в последнее время Россия наносит удары по гражданским украинским объектам с применением сотен ракет и дронов. Обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, именно поэтому так важно увеличивать поддержку Украины.

Встретился и обсудил с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой дальнейшую помощь в подсчете нанесенных Украине убытков и подготовке соответствующих отчетов. Рассказал, что обстрелы со стороны РФ становятся еще более жестокими, поэтому так важно увеличивать усилия для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины - говорится в сообщении Владимира Зеленского.

Глава государства отметил оказанную Всемирным банком финансовую помощь и взаимодействие с инвесторами, что играет важную роль в поддержании экономической стабильности Украины.

Владимир Зеленский и Аджай Банга обсудили дальнейшую помощь со стороны Всемирного банка в подсчете нанесенных Украине убытков и реинтеграции украинских воинов.

Особое внимание уделили развитию энергетического сектора и проектам восстановления Украины - отметил Президент Украины.

Кроме того, речь шла о поддержке со стороны Всемирного банка в работе с донорами. Глава государства отметил, что рассчитывает на увеличение усилий для объединения глобальных ресурсов в поддержку Украины.

"Спасибо господину президенту и всей группе Всемирного банка за оказанную финансовую помощь. Это очень важно для экономической стабильности Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский встретился с Марком Рютте для координации накануне саммита НАТО. Обсудили потребности украинских воинов, особенно в системах ПВО.

Президент Украины встретился с премьер-министром Британии, обсудив санкции против России и усиление ПВО Украины. Он поблагодарил Британию за поддержку в завершении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни обсудил очередной масштабный российский удар, который захватчики нанесли по нашему государству 17 июня.

Владимир Зеленский встретился с Шигеру Ишибой, поблагодарив за поддержку и обсудив сотрудничество в оборонной индустрии. Япония уже предоставила Украине помощь на более чем 12 млрд долларов.