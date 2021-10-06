Зеленський: Україна до кінця року внесе в ООН оновлені резолюції по Криму

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Зеленський відзначив принципову підтримку з боку Держави Ізраїль суверенітету й територіальної цілісності України. “Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься й надалі. Зокрема в межах ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної Асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова”, — сказав президент.

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Президент України відзначив, що перший державний візит Іцхака Герцога на посаді Президента Ізраїлю відбувається саме в Україну.

“Я сприймаю це як знак високої поваги, дружби та міцних взаємин, що існують між нашими країнами”, — наголосив Володимир Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі в Києві обговорив з ізраїльським колегою ситуацію на Близькому Сході, а також безпекові виклики, які наразі постали перед Україною у зв’язку з війною, що триває на Донбасі, та тимчасовою окупацією Російською Федерацією українського півострова Крим.

Нагадаємо

Раніше МЗС України повідомило, що 40 держав підписались під засудженням проведення виборів в анексованому Росією Криму.