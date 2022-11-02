Зеленський розповів про найбільшу помилку України у відносинах з рф

Цитата

“Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно хотіли б (компромісів - ред.). Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це немає значення. Тому що для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути нас. Ми вже там були. Для нас там нічого нового, жодних сюрпризів. Я знаю, чим закінчить ця історія. Я не хочу чекати цього. Тому що це буде нещасливий кінець, коли маєш справу з цією країною, з цими сусідами. Тож досить”, – заявив він.

Деталі

На думку Зеленського, Україні слід будувати «дуже прагматичні відносини» з країною-сусідом.

«Тому що вони (росія - ред.) дуже небезпечні. Вони дуже великі. Зараз ми бачимо результат їхньої політики. Ми в Україні впродовж останніх 30 років нашої незалежності не будували сильної безпекової системи, тому що ми не очікували від них настільки агресивних кроків, настільки войовничих кроків, кривавих кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики. Тому не треба мене підштовхувати (до компромісів з росією – ред.), бо я не хочу повторення цього”, – додав Зеленський.

Доповнення

Президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав Президенту Володимиру Зеленському, що росія хоче налагодити мости діалогу. Зеленський у відповідь запропонував припинити руйнувати інфраструктуру України та почати поважати її територіальну цілісність.

Раніше Зеленський заявляв, що рф маніпулює темою переговорів, щоб зупинити звільнення України.