Зеленський про захоплення заручників у Луцьку: знаю всі деталі, тримаємо ситуацію на контролі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обізнаний щодо ситуації, яка наразі відбувається із захопленням заручників у Луцьку. Про це Глава держави повідомив на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Швейцарської Конфедерації Симонеттою Соммаругою, передає кореспондент УНН.
"Ми тримаємо ситуацію повністю на контролі, я знаю зараз, в принципі, всі деталі. Навіть через це ми робили достатньо велику паузу, коли говорили з мадам президентом (президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою - ред.) - мені треба було спілкуватися з нашими людьми, нашими спеціалістами, які знаходяться зараз у Луцьку. Там є представники СБУ, МВС, є міністр і представники Офісу, працюють професіонали, роблять все, щоб звільнити наших заручників. Я глибоко розумію, що відбувається. На жаль, так як зараз йде спілкування з людиною, яка захопила українських громадян, я не можу детальніше про це говорити", - сказав Президент.
Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що особа, яка захопила заручників, зателефонувала о 9:25 у поліцію, представилася ім’ям Максим Плохой.
Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією поліції, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде. Також очевидці подій помітили у місті важку техніку.