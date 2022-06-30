Зеленський має план, як відкинути окупантів на позиції 24 лютого - Джонсон

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Джонсон нагадав про те, що відвідав Україну та зустрівся із Зеленським незадовго до початку всіх самітів.

«Ясно, що вони дійсно бачать, як вони можуть змінити динаміку цього року, у найближчі кілька місяців», - заявив британський прем'єр.

За його словами, дуже важливо допомогти українцям у цьому настільки, наскільки це можливо.

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«Ми вважаємо, що вони справді спроможні відкинути росіян, щоб повернути їх на позиції, що існували до 24 лютого. Це, безумовно, те, що хоче зробити Володимир Зеленський, і він виклав план, як це зробити», - розповів Джонсон.