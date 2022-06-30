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Зеленський має план, як відкинути окупантів на позиції 24 лютого - Джонсон

Зеленський має план, як відкинути окупантів на позиції 24 лютого - Джонсон

Київ • УНН

 • 243937 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський має план, як відкинути окупаційні війська на позиції до 24 лютого. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО, передає кореспондент УНН.

Деталі

Джонсон нагадав про те, що відвідав Україну та зустрівся із Зеленським незадовго до початку всіх самітів.

«Ясно, що вони дійсно бачать, як вони можуть змінити динаміку цього року, у найближчі кілька місяців», - заявив британський прем'єр.

За його словами, дуже важливо допомогти українцям у цьому настільки, наскільки це можливо.

Цитата

«Ми вважаємо, що вони справді спроможні відкинути росіян, щоб повернути їх на позиції, що існували до 24 лютого. Це, безумовно, те, що хоче зробити Володимир Зеленський, і він виклав план, як це зробити», - розповів Джонсон.

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