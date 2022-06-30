У Зеленского есть план, как отбросить оккупантов на позиции 24 февраля - Джонсон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского есть план, как откинуть оккупационные войска на позиции до 24 февраля. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО, передает корреспондент УНН.
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Джонсон напомнил о том, что посетил Украину и встретился с Зеленским незадолго до начала всех саммитов.
«Ясно, что они действительно видят, как они могут изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев», - заявил британский премьер.
По его словам, очень важно помочь украинцам в этом настолько, насколько это возможно.
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«Мы считаем, что они действительно в состоянии отбросить россиян, чтобы вернуть их на позиции, существовавшие до 24 февраля. Это, безусловно, то, что хочет сделать Владимир Зеленский, и он изложил план, как это сделать», - рассказал Джонсон.