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Зеленський хоче встановлення відповідальних за катастрофу літака у Тегерані

Зеленський хоче встановлення відповідальних за катастрофу літака у Тегерані

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав пріоритетом встановлення істини та відповідальних за катастрофу українського літака МАУ в Тегерані. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передає УНН.

"Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу", – цитує пресслужба Президента.

Крім того, повідомляється, що ввечері до Ірану відбуває літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групп з України. Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих у авіакатастрофі.

Відправити пошуково-рятувальну групу до Ірану у зв’язку з авіакатастрофою рейсу PS 752 Тегеран-Київ ухвалив уряд на позачерговому засіданні 8 січня. "Щойно уряд ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії та репатріації тіл загиблих громадян України", - прокоментував рішення уряду Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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