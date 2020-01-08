Зеленський: український літак зі спеціалістами вилітає до Ірану сьогодні ввечері
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Після катастрофи українського пасажирського літака неподалік від Тегерану, сьогодні ввечері до Ірану вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Завершилося позачергове засідання уряду. Сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України", - повідомив Президент.
З його слів, "усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі".
"Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу", - додав Зеленський.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".
За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.
З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.