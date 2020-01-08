Зеленський: український літак зі спеціалістами вилітає до Ірану сьогодні ввечері

КИЇВ. 8 січня. УНН. Після катастрофи українського пасажирського літака неподалік від Тегерану, сьогодні ввечері до Ірану вилітає український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, передає УНН.