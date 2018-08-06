Завтра в Україні повітря прогріється до +32
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Завтра, 7 серпня, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 27-32°. На решті території без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 31°. Вітер в Україні переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
"У Києві 7 серпня без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень 25-27°", - додали у прес-службі.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.
При цьому місячна кількість опадів у серпні 2018 року очікується на рівні 28-75 мм, у Карпатах - до 110 мм. Такі показники у більшості західних областей та на півдні країни, як повідомили синоптики, перебувають у межах норми, на решті території - менше середніх багаторічних значень.
За час спостережень абсолютний максимум температури у серпні в Україні фіксували на рівні 34-42°, в гірських районах - 26-33°. Абсолютний мінімум, коли-небудь зафіксований, становив 1-7° тепла, на півдні - до 11°, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями було навіть 0-2° морозу.