Завтра в Украине воздух прогреется до +32

"В Киеве 7 августа без осадков. Температура ночью 16-18°, днем ​​25-27°", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.

Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.

При этом месячное количество осадков в августе 2018 ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.



За время наблюдений абсолютный максимум температуры в августе в Украине фиксировали на уровне 34-42°, в горных районах - 26-33°. Абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный, составлял 1-7° тепла, на юге - до 11°, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами было даже 0-2° мороза.