Завтра в Украине воздух прогреется до +32
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Завтра, 7 августа, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 27-32°. На остальной территории без осадков; температура ночью 13-18°, днем 23-28°, на Закарпатье до 31°. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В Киеве 7 августа без осадков. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.
При этом месячное количество осадков в августе 2018 ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах - до 110 мм. Такие показатели в большинстве западных областей и на юге страны, как сообщили синоптики, находятся в пределах нормы, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.
За время наблюдений абсолютный максимум температуры в августе в Украине фиксировали на уровне 34-42°, в горных районах - 26-33°. Абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный, составлял 1-7° тепла, на юге - до 11°, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами было даже 0-2° мороза.