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Заворушення на півдні Грузії: одна людина загинула, натовп підпалював будинки

Київ • УНН

 • 27674 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Ввечері 8 серпня на півдні Грузії, у місті Ахалкалакі, в результаті заворушень, що тривали протягом кількох годин, загинула одна людина, як мінімум ще одна — постраждала. Про це повідомляє УНН із посиланням на Інформаційний центр Джавахеті та “Ехо Кавказу”.

За попередніми даними, погроми пішли після вбивства 27-річного жителя села Кулик. Група молодих людей підпалила готель “Артсек” в центрі міста, були розбиті вікна та двері будівлі. Вони були налаштовані вкрай агресивно: видання пише, що була пошкоджена камера кореспондента місцевого новинного агентства.

Заворушення продовжилися біля будинку, що належить власнику готелю “Артсек”. За повідомленнями місцевих ЗМІ, в цілому горіли три будинки, пов’язаних з бізнесменом. Також пошкоджено один автомобіль.

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На місці перебував губернатор Самцхе-Джавахеті Бесік Аміранашвілі. За його словами, в Ахалкалакію сягнули додаткові сили поліції і спецназ. Аміранашвілі заявляє, що ситуація знаходиться під контролем.

“Ситуацію в Ахалкалакі контролює МВС, як і сили кримінальної поліції, а також патрульної поліції і Служби надзвичайних ситуацій. Також мобілізовані сили департаменту особливих завдань”, — заявив Аміранашвілі.

Згідно з поясненням губернатора, заворушення викликані “кримінальним інцидентом”. Він не виключив, що власник готелю “Артсек” може бути якось пов’язаний з вбивцями жителя села Кулик.

За його словами, в даний час “поліція працює як для встановлення контролю, так і з метою встановлення-затримання осіб”, які брали участь у вбивстві.

Раніше у Києві вшанували пам’ять загиблих у російсько-грузинській війні.

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