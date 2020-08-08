У Києві вшанували пам’ять загиблих у російсько-грузинській війні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Києві представники грузинського посольства та діаспори вшанували пам'ять загиблих в Російсько-Грузинської війні в серпні 2008 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Грузинську діаспору в Україні.
“У Києві сьогодні, представники грузинського посольства та діаспори вшанували пам’ять героїв, загиблих в Російсько-Грузинської війні в серпні 2008 року”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Україна закликала РФ вивести війська з окупованих територій Грузії.
Як повідомляв УНН, у Грузії приспустили прапори в пам’ять жертв російсько-грузинської війни.