У Києві вшанували пам’ять загиблих у російсько-грузинській війні

“У Києві сьогодні, представники грузинського посольства та діаспори вшанували пам’ять героїв, загиблих в Російсько-Грузинської війні в серпні 2008 року”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна закликала РФ вивести війська з окупованих територій Грузії.

Як повідомляв УНН, у Грузії приспустили прапори в пам’ять жертв російсько-грузинської війни.