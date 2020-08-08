У Грузії приспустили прапори в пам'ять жертв російсько-грузинської війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У зв'язку з 12-ми роковинами російсько-грузинської війни над усіма будівлями державних відомств приспущені державні прапори Грузії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузія online.
"Прапори приспущені над адміністрацією уряду, парламентом Грузії і палацом Орбеліані. На згадку про загиблих державні прапори приспущені над усіма адміністративними будівлями в масштабі Грузії і грузинськими диппредставництвами за кордоном", - пише видання.
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Відзначається, що під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року загинули 170 службовців Міноборони Грузії, 17 співробітників МВС Грузії і 224 цивільних особи.
В результаті агресії, здійсненої в зонах російсько-грузинського конфлікту в 2008 році, кількість поранених/постраждалих цивільних і військових осіб становить 2 232, з яких +1045 - військовослужбовці.