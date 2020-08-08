В Грузии приспустили флаги в память жертв российско-грузинской войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В связи с 12-й годовщиной российско-грузинской войны над всеми зданиями государственных ведомств приспущены государственные флаги Грузии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.
“Флаги приспущены над администрацией правительства, парламентом Грузии и дворцом Орбелиани. В память о погибших государственные флаги приспущены над всеми административными зданиями в масштабе Грузии и грузинскими диппредставительствами за рубежом”, — пишет издание.
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Отмечается, что во время российско-грузинской войны в августе 2008 года погибли 170 служащих Минобороны Грузии, 17 сотрудников МВД Грузии и 224 гражданских лица.
В результате агрессии, осуществленной в зонах российско-грузинского конфликта в 2008 году, количество получивших ранения/пострадавших гражданских и военных лиц всего составляет 2 232, из которых 1045 — военнослужащие.