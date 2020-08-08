Україна закликала РФ вивести війська з окупованих територій Грузії - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій. Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ України, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану 07 серпня 2008 року збройну агресію Російської Федерації проти Грузії, а також незаконну окупацію суверенних територій Грузії — Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії та кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що триваюча “бордеризація” окупованих грузинських територій, системні затримання і викрадення громадян Грузії на лінії окупації, обмеження їхніх фундаментальних прав і свобод, надзвичайно складна гуманітарна та безпекова ситуація — ось основні “досягнення” дванадцятирічної окупації Російською Федерацією Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, Грузія.
Україна послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах, а також закликає Російську Федерацію припинити збройну агресію проти Грузії, вивести російські війська з її окупованих територій та дозволити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям.
“Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити міжнародний тиск і санкційний режим проти Російської Федерації задля примушення її до припинення агресії проти Грузії і України та деокупації їхніх суверенних територій”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку з 12-ми роковинами російсько-грузинської війни над усіма будівлями державних відомств приспущені державні прапори Грузії.