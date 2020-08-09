Беспорядки на юге Грузии: один человек погиб, толпа поджигала дома
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Вечером 8 августа на юге Грузии, в городе Ахалкалаки, в результате беспорядков, продолжавшихся в течение нескольких часов, погиб один человек, как минимум еще один — пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационный центр Джавахети и “Эхо Кавказа”.
По предварительным данным, погромы пошли после убийства 27-летнего жителя села Кулик. Группа молодых людей подожгла отель “Артсек” в центре города, были разбиты окна и двери здания. Они были настроены крайне агрессивно: издание пишет, что была повреждена камера корреспондента местного новостного агентства.
Беспорядки продолжились возле дома, принадлежащего владельцу гостиницы “Артсек”. По сообщениям местных СМИ, в целом горели три дома, связанных с бизнесменом. Также поврежден один автомобиль.
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На месте находился губернатор Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили. По его словам, в Ахалкалакию прибіли дополнительные силы полиции и спецназ. Амиранашвили заявляет, что ситуация находится под контролем.
“Ситуацию в Ахалкалаки контролирует МВД, как и силы криминальной полиции, а также патрульной полиции и Службы чрезвычайных ситуаций. Также мобилизованы силы департамента особых задач”, — заявил Амиранашвили.
Согласно объяснению губернатора, беспорядки вызванные “криминальным инцидентом”. Он не исключил, что владелец гостиницы “Артсек” может быть как-то связан с убийцами жителя села Кулик.
По его словам, в настоящее время “полиция работает как для установления контроля, так и с целью установления-задержанию лиц”, которые принимали участие в убийстве.
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