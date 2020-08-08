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США закликали вивести війська РФ з Грузії

США закликали вивести війська РФ з Грузії

Київ • УНН

 • 15722 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сполучені Штати Америки звернулися до Росії із закликом вивести війська з грузинської території, яка була захоплена в результаті війни в серпні 2008 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на акаунт уряду Сполучених Штатів у Twitter.

“12 років тому Росія вдерлася до Грузії, вбивши сотні і вигнавши десятки тисяч людей зі своїх будинків. Росія досі окупує 20% території Грузії. Закликаємо Росію вивести війська і виконати свої зобов’язання за угодою про припинення вогню від 2008 року”, — ідеться в офіційному 

Війська РФ вторгнулись на території Грузії 8 серпня 2008 року. За результатами війни Кремль встановив свій контроль над сепаратистськими регіонами Грузії — Абхазією та Північною Осетією, які проголосили себе “незалежними державами”. “Незалежність” цих сепаратистьских регіонів визнала Росія та ще кілька лояльних Москві держав. США, Євросоюз та інші члени ООН вимагають від Москви поваги до територіальної цілісності Грузії.

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У свою чергу, у липні поточного року, МЗС Росії заявило, що вимагає від Грузії "припинити провокації" щодо самопроголошених Абхазії та Осетії. Попри ведення війни Росією, Президент Грузії заявила, що РФ не змогла досягти своєї мети, направлений на змінення курсу країни.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.

Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г.@EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO

— США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

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