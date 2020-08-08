США призвали вывести войска РФ из Грузии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83481 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101998 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126853 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107433 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127442 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102115 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101959 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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США призвали вывести войска РФ из Грузии

США призвали вывести войска РФ из Грузии

Киев  •  УНН

 • 15712 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки обратились к России с призывом вывести войска с грузинской территории, которая была захвачена в результате войны в августе 2008 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт правительства Соединенных Штатов в Twitter.

“12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года”, — говорится в официальном

Войска РФ вторглись на территории Грузии 8 августа 2008 года. По результатам войны Кремль установил свой контроль над сепаратистскими регионами Грузии — Абхазией и Северной Осетией, провозгласивших себя “независимыми государствами”. “Независимость” этих сепаратистьских регионов признала Россия и еще несколько лояльных Москве государств. США, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения территориальной целостности Грузии.

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В свою очередь, в июле текущего года, МИД России заявил, что требует от Грузии “прекратить провокации” по самопровозглашенным Абхазии и Осетии. Несмотря на ведение войны Россией, Президент Грузии заявила, что РФ не смогла достичь своей цели, направленной на изменение курса страны.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убил сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.

Призываю Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращения огня от 2008 г. @EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO

— США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

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