США призвали вывести войска РФ из Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Соединенные Штаты Америки обратились к России с призывом вывести войска с грузинской территории, которая была захвачена в результате войны в августе 2008 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аккаунт правительства Соединенных Штатов в Twitter.
“12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии. Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года”, — говорится в официальном
Войска РФ вторглись на территории Грузии 8 августа 2008 года. По результатам войны Кремль установил свой контроль над сепаратистскими регионами Грузии — Абхазией и Северной Осетией, провозгласивших себя “независимыми государствами”. “Независимость” этих сепаратистьских регионов признала Россия и еще несколько лояльных Москве государств. США, Евросоюз и другие члены ООН требуют от Москвы уважения территориальной целостности Грузии.
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В свою очередь, в июле текущего года, МИД России заявил, что требует от Грузии “прекратить провокации” по самопровозглашенным Абхазии и Осетии. Несмотря на ведение войны Россией, Президент Грузии заявила, что РФ не смогла достичь своей цели, направленной на изменение курса страны.
12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убил сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.
Призываю Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращения огня от 2008 г. @EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO