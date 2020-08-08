Президент Грузії: Росія не змогла досягти своєї мети, війна не змогла змінити курс країни

"Окупація - великий біль для всіх громадян Грузії. Ми однаково переживаємо цю трагедію по обидва боки лінії окупації. Всі ми пам'ятаємо, що єдність нас, осетин і абхазів, налічує тисячі років. Пам'ятаємо, що є частиною однієї великої культури і загальної кавказької цивілізації, і ті, хто бореться проти цієї культури, цієї цивілізації, борються не тільки з нашим минулим, а й намагаються відняти наше єдине майбутнє. Але марно! Ні війна, ні окупація 20% наших територій, ні порушення прав і ідентичності наших громадян не вплинули на суверенітет і незалежність Грузії. Росія не змогла досягти своєї мети, війна не змогла змінити курс Грузії, не збила зі своєї мети стати гідною, сильною, стабільною, демократичною, незалежною державою. Рух до європейської та євроатлантичної інтеграції триває", - сказано в заяві Саломе Зурабішвілі.

Президент Грузії відзначає, що Росія повинна виконати угоду про припинення вогню від 2008 року і зрозуміти, що отримана війною і окупована силою територія, пригнічене страхом населення не принесуть регіону ні стабільність, ні благополуччя.

Нагадаємо, у зв'язку з 12-ми роковинами російсько-грузинської війни над усіма будівлями державних відомств приспущені державні прапори Грузії.