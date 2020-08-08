Президент Грузии: Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс страны

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80671 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126050 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107002 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126942 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101132 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101959 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103966 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101939 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Президент Грузии: Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс страны

Президент Грузии: Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс страны

Киев  •  УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия не достигла своей цели, так как война не привела к изменению курса Грузии стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия online.

“Оккупация — большая боль для всех граждан Грузии. Мы одинаково переживаем эту трагедию по обе стороны линии оккупации. Все мы помним, что единство нас, осетин и абхазов, насчитывает тысячи лет. Помним, что являемся частью одной великой культуры и общей кавказской цивилизации, и те, кто борется против этой культуры, этой цивилизации, борются не только с нашим прошлым, но и пытаются отнять наше единое будущее. Но тщетно! Ни война, ни оккупация 20% наших территорий, ни нарушение прав и идентичности наших граждан не повлияли на суверенитет и независимость Грузии. Россия не смогла достичь своей цели, война не смогла изменить курс Грузии, не сбила со своей цели стать достойным, сильным, стабильным, демократическим, независимым государством. Движение к европейской и евроатлантической интеграции продолжается”, — сказано в заявлении Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии отмечает, что Россия должна выполнить соглашение о прекращении огня от 2008 года и понять, что приобретенная войной и оккупированная силой территория, угнетённое страхом население не принесут региону ни стабильность, ни благополучие.

Напомним, в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской войны над всеми зданиями государственных ведомств приспущены государственные флаги Грузии.

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