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РФ може розпочати війну в Чорному морі восени з вірогідністю 70% - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Ймовірність військових дій Росії в Чорному морі у період вересня-жовтня цього року становить близько 70-80%. Про це під час конференції на тему “Виклики і загрози Чорноморського регіону” повідомив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морський експертної платформи Андрій Клименко, передає УНН.

“Ми оцінюємо ймовірність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70-80%. У всякому разі понад 50%. Терміни коли це буде — кінець вересня-жовтень, коли збігається цілий ряд факторів”, — зазначив Клименко.

Мова йде про активну фазу і концентрацію військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань “Кавказ-2020” і місцевих виборах в Україні.

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“Жовтень — це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас все на узбережжі Азовського і Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна”, — вважає Клименко.

Зокрема, повідомляється, що ситуацію в Чорноморському регіоні загострює ще й відкриття залізниці через Керченський міст, який був побудований РФ після окупації Кримського півострова, вважає Клименко. Експерт зазначив, що скептично ставиться до заяв українського військового керівництва про те, що нібито складу військового угруповання РФ в Криму в даний час є недостатнім для атаки на Україну.

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“Після того, як з’явилося залізничне сполучення по Керченському мосту, ця ситуація може змінитися протягом кількох днів шляхом перекидання (військ — ред.) по залізниці на північ Криму в Джанкой, в Армянськ, в Красноперекопськ”, — зазначив Клименко. Він додав, що треба пам’ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з “авторитарної демократії на персоналістську диктатуру”.

На думку Клименка, Туреччина також не повинна послаблювати пильність, адже прагнення Росії до заволодіння протоками Босфор і Дарданелли нікуди не поділося ще з часів Російської імперії.

Підсумовуючи виступ про ситуацію в Чорноморському регіоні, Клименко підкреслив, що не дивлячись на заклики не нагнітати ситуацію, журналісти і експертне середовище повинні постійно говорити про цю проблему. Він зазначив, що завдяки створенню Морської експертної платформи вдалося вивести проблему Чорноморського регіону в центр міжнародного дискурсу. “Сьогодні про небезпечну ситуацію в Чорному морі кажуть в Європарламенті, в Єврокомісії, в Європейській службі зовнішніх дій ... і ми бачили, що про загрозу, якщо правильно розповісти, то вона сприймається”, — запевнив Клименко.

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У той же час він зазначив, що стратегія України повинна полягати в тому, щоб звернутися до США і НАТО з проханням “прикрити” Україну на кілька років в цьому регіоні поки не будуть побудовані ВМС України, сили ППО і створений ракетний щит країни. Також терміново необхідно створювати Військово-морську місію для патрулювання в Чорному морі, вважає експерт.

“Треба створювати негайно Військово-морську місію або ЄС, або НАТО, або ЄС + НАТО + Україна + Грузія, і ця патрульна місія патрулювала б Чорне море по основних шляхах від Босфору до Одеси, від Босфору до Батумі. Присутність там натовського прапора буде стримувати подальшу російську агресію”, — зазначив експерт.

Клименко також вважає, що пора активізувати в політичній площині і питання членства України і Грузії в НАТО.

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