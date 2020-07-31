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РФ может начать войну в Черном море осенью с вероятностью 70% - эксперт

РФ может начать войну в Черном море осенью с вероятностью 70% - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Вероятность военных действий России в Черном море в период сентября-октября этого года составляет около 70-80%. Об этом во время конференции на тему “Вызовы и угрозы Черноморского региона” сообщил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко, передает УНН.

“Мы оцениваем вероятность войны в этом году, по нашим ощущениям, на Черном море около 70-80%. Во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет — конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов”, — отметил Клименко.

Речь идет об активной фазе и концентрацию военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений “Кавказ-2020” и местных выборах в Украине.

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“Октябрь — это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а эти местные общины у нас все на побережье Азовского и Черного морей и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина”, — считает Клименко.

В частности, сообщается, что ситуация в Черноморском регионе обостряет еще и из-за открытия железной дороги через Керченский мост, который был построен РФ после оккупации Крымского полуострова, считает Клименко. Эксперт отметил, что скептически относится к заявлениям украинского военного руководства о том, что якобы состава военной группировки РФ в Крыму в настоящее время является недостаточным для атаки на Украину.

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“После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем опрокидывания (войск — ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск”, — отметил Клименко. Он добавил, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с “авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру”.

По мнению Клименко, Турция также не должна ослаблять бдительность, ведь стремление России к завладению проливами Босфор и Дарданеллы никуда не делось еще со времен Российской империи.

Подытоживая выступление о ситуации в Черноморском регионе, Клименко подчеркнул, что несмотря на призывы не нагнетать ситуацию, журналисты и экспертная среда должны постоянно говорить об этой проблеме. Он отметил, что благодаря созданию Морской экспертной платформы удалось вывести проблему Черноморского региона в центр международного дискурса. “Сегодня об опасной ситуации в Черном море говорят в Европарламенте, в Еврокомиссии, в Европейской службе внешних действий ... и мы видели, что об угрозе, если правильно рассказать, то она воспринимается”, — заверил Клименко.

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В то же время он отметил, что стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы обратиться к США и НАТО с просьбой “прикрыть” Украину на несколько лет в этом регионе пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО и создан ракетный щит страны. Также срочно необходимо создавать Военно-морскую миссию для патрулирования в Черном море, считает эксперт.

“Надо создавать немедленно Военно-морскую миссию или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия, и эта патрульная миссия патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми. Присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию”, — отметил эксперт.

Клименко также считает, что пора активизировать в политической плоскости и вопрос членства Украины и Грузии в НАТО.

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